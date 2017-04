Nedgang i fiskeriet – festen fortsætter dog

Den kraftige tilbagegang for de tre arter skyldes alene vejret, som i år har været hård ved søens folk.

- Tager man rejefiskeriet, så har vi flere steder haft islæg og vor fabrik har vi måttet lukke. Så såre simpelt er det, forklarer bestyrelsesformand Henrik Leth, Polar Seafood.

Han oplyser, at der ikke vil være problemer med at nå at fiske de tildelte kvoter, selv om en fjerdedel af året er gået på nedsat kraft.

Så meget blev der fisket

Så meget blev der fisket i 1. kvartal. I parentes 2016-kvartalstal. Tallene er leveret af Grønlands Statistik.