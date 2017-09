Nauja Lynge: - Det har været hårdt!

- Det var utrolig hårdt for mig og min familie, at blive hængt ud som forbryder lige pludselig.

Det siger iværksætter Nauja Lynge til AG.

Hun blev år tilbage sammen med sin daværende partner Ulrik Merrild stævnet af Selvstyret for knap 2,5 millioner kroner. Efter syv års opslidende tovtrækkeri, frikendte Landsretten forleden duoen. Dommen fra Aarhus Byret blev dermed stadfæstet, og Selvstyret får altså ikke en krone af de knap 2,5 millioner, som de har sagsøgt for og skal samtidig betale sagens omkostninger på knap 127.000 kroner og 135.000 kroner til Ulrik Merrild. Nauja Lynge havde fri proces i landsretten, hvilket hun også havde bedt om i byretten, men fik afslag på.

- Så der har ikke været tale om svig. Vi har ikke været ude på at tømme landskassen og leve et luksusliv, uden at have adgang til det. Selvstyret har ikke fået medhold i nogle af deres anklager i mod os, siger Nauja Lynge.

Forretningsduoen startede i 2009 The Greenland Company, der skulle levere produkter fra grønlandshajen, der blev set som en skidtfisk og skulle levere hajfinnesuppe til Asien og hajskind til tøjfabrikanterne. Til formålet søgte iværksætterne en dengang ny innovativ fiskeripulje i Selvstyret, hvor de fik to rater udbetalt. Men allerede året efter går firmaet konkurs og de to iværksættere stævnes af Selvstyret for misbrug af erhvervsstøtte.

