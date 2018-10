Naturinstituttet: Bestanden af rejer ligger på et bæredygtigt niveau

redaktionen Onsdag, 31. oktober 2018 - 17:06

- Der kan fiskes 105.000 tons rejer i Vestgrønland i 2019. Den biologiske rådgivning om rejefiskeriet er hermed uændret fra 2018.

Det skriver Naturinstituttet Pinngortitaleriffik i en pressemeddelelse.

I Østgrønland er rådgivningen for rejefiskeiret i 2019 ligeledes uændret på 2.000 tons. Rådgivningerne er afleveret til Naalakkersuisut, der fastsætter de endelige kvoter for hvor mange tons rejer der kan fiskes i Grønland.

Bæredygtigt niveau

- Forskernes beregninger viser, at bestanden af rejer ved Vestgrønland ligger på et bæredygtigt niveau. Fangstniveauet ved Vestgrønland er fastsat med udgangspunkt i, at rejebestanden er stabil, det viser resultaterne både fra de biologiske undersøgelser, fra fiskeridata samt i modelberegninger, fremgår det i pressemeddelelsen.

Bestandsstørrelsen beregnes på baggrund af rejefiskeriets fangster, fangster pr. træk i rejefi-skeriet, beregnet størrelse af rejebiomasse ud fra biologiske undersøgelser samt mængden af de torsk, der forventes at spise rejer. Den Nordatlantiske Fiskeriorganisation (NAFO) anbefaler på baggrund af dette et fangstniveau på 105.000 tons i Vestgrønland.

Ingen ændring

- Den østgrønlandske rejebestand er på et lavt niveau, og rejefiskeriet har været begrænset til et mindre område på Østkysten ligesom fangsterne har ligget på et lavt niveau i de år. Grønlands Naturinstitut har på grund af manglende skibskapacitet ikke haft mulighed for at foretage undersøgelser på Østkysten de seneste to år, lyder det fra Naturinstituttet.

Rådgivningen er derfor uændret.