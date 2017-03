Naturinstitut: Lomvie-kolonier er truet af udryddelse

Den 5. januar blev der givet mulighed for forårsfangst af lomvier i Upernavik og Uummanaq, hvilket har fået Grønlands Naturinstitut til at reagere.



- De tilbageværende lomviekolonier, der enten er stabile eller er i fremgang, er kun at finde i Qaanaaq området. Samtlige resterende 14 lomvie-kolonier i Grønland er enten udryddelsestruede eller er i kritisk tilbagegang. 77% af Grønlands ynglebestand af lomvier yngler i Qaanaaq området og de næststørste lomviekolonier er i Upernavik området - nemlig 19 % af grønlandske lomvie ynglebestande. Situationen med lomvier i Upernavik området er kritisk, fastslår seniorforsker Flemming Ravn Merkel fra Grønlands Naturinstitut i en pressemeddelelse.



Kolonier kraftigt reduceret

- Kolonierne i det nordlige Upernavik Apparsuit og Kippaku er samlet set reduceret med ca. 46 % siden 1990 og for de sydlige kolonier ca. 74 % i samme periode. To kolonier syd for Upernavik er helt forsvundet siden 2003, og de to resterende kolonier er nu så små, at de også er i fare for at uddø. Forårsfangst i Upernavik og Uummannaq området i perioden 15. april - 15. maj, som angivet i §8, stk. 6 i bekendtgørelsen, vil uden tvivl forværre risikoen for yderligere tilbagegang markant", forklarer seniorforskeren

Grønlands Naturinstitut havde håbet, at det generelle princip om at give lomvier fred og ro i ynglesæsonen blev fastholdt.

- Selvom vinterjagten efter lomvier er strammet yderligere op i Vestgrønland, kan ikke udligne forårsjagten i forvaltningsområdet Upernavik-Uummannaq. Forklaringen er, at langt de fleste fugle som skydes om vinteren i Vestgrønland kommer fra Svalbard, Island og Canada. Bestandene på Svalbard og Island er også i kraftig tilbagegang, så det er rigtig fornuftigt, at Grønland nu tager hensyn til dette, men det hjælper kun i mindre grad den grønlandske ynglebestand.

Dispensation for lomviejagt i Qaanaaq området

Anderledes forholder det sig med biologernes rådgivning vedrørende lomvier for Qaanaaq området. Her mener biologerne, at der undtagelsesvist kan dispenseres for forårsfangst i og med, at kolonierne enten er stabile eller er i fremgang.