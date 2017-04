Nationalteater: Skal vi også flyttes?

Både Nationalteatrets chef og leder af Skuespillerskolen støtter nu op om Kunstskolens kamp for at blive i Nuuk.

- Vi er meget overraskede over den politiske beslutning om en flytning af Kunstskolen til Aasiaat, det virker på os som om, at beslutningen er taget på et tyndt grundlag og helt uden at inddrage eller høre Kunstskolens egen forstander, lyder det fra Teaterchef Susanne Andreasen og Varste Matthæussen, der er leder af Skuespillerskolen ved Grønlands Nationalteater, i en fælles udtalelse.

Skaber usikkerhed

De fastslår, at den politiske udmelding om Kunstskolens placering vækker bekymring i hele kulturmiljøet.

- Det skaber usikkerhed i alle kunstinstitutioner og for de kunstneriske uddannelser, at sådan en beslutning tilsyneladende kan tages hen over hovedet på ledere og forstandere, og vi vil gerne vide, om vi står for tur næste gang? lyder det fra de to ledere.

Glemmer at lytte

De kritiserer det politiske lag for deres manglende inddragelse af de mennesker, der bliver påvirket af deres dispositioner.

- Selvstyret har haft alle muligheder for at invitere kunstnere ind til en dialog, og få vores bud på hvordan man kunne løfte denne opgave, men det har man helt udeladt i denne sag, fastslår Susanne Andreasen og Varste Matthæussen.

Nuuk bedst egnet

Også de mener, ligesom Kunstskolen, at unge kunsttalenter har bedst af at opholde sig i Nuuk.

- Placeringen i Nuuk giver nogle unikke muligheder for Kunstskolens elever til at dygtiggøre sig og skabe sig et netværk undervejs på uddannelsen, som kan give dem det bedste afsæt for deres fremtidige virke som kunstnere. Kort sagt er elevernes mulighed for inspiration og kunstnerisk udvikling størst i Nuuk, så længe de er under uddannelse, udtaler Teaterchef og leder af skuespillerskolen.

Politikere skal lære kreativ tænkning

Skolen skal altså blive i Nuuk, mener de, til gengæld opfordrer de politikerne til at tænke kreativt og finde andre løsninger på de udfordringer der er med for eksempel behov for nye lokaler.

- Der er dog gode muligheder i Nuuk for at finde nye egnede lokaler eller at tænke lidt mere visionært og slå nogle kunstuddannelser sammen under samme tag. Vi kan sagtens se en fordel i – og muligheder for - at Kunstskolens elever kunne designe scenografi eller rekvisitter til vores elevers forestillinger, at de kan tegne og skitse under vores prøver, lyder opfordringen.