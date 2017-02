Nationalstadion skydes i sænk

I et svar til Anders Olsen, Siumut, oplyser Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris Jakobsen, at ”i henhold til den godkendte finanslov har Naalakkersuisut med de eksisterende økonomiske rammer ingen planer for en opførelse af hverken en halv- eller heloverdækket National Stadion".

Hvis drømmen om et nationalstadion skal gå i opfyldelse mener Doris Jakobsen, at det er nødvendigt at fonde og andre skyder penge i projektet, så det ikke alene er Naalakkersuisut, der skal finansiere et så stort projekt.

Omprioritering nødvendig

- Et projekt i denne størrelse kan umiddelbart ikke finansieres med offentlige midler uden at skulle omprioritere andre mere presserende behov, siger Doris Jakobsen i svaret til Anders Olsen, der i flere år har kæmpet for et nationalstadion.

Læs også: Første skridt mod et nationalt stadion i Nuuk

Hun oplyser i øvrigt, at der sidste år blev udarbejdet en projektplan, som slog fast, at der kun er to steder i Grønland, at det er hensigtsmæssigt at placere et stadion af den størrelse: Nuuk eller Ilulissat. Begrundelsen er, at man her har en infrastruktur, som kan understøtte projektet. Desuden var man inde og se hvilke krav FIFA blandt andet stiller til et stadion.