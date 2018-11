Nationalparken ud af UNESCO-program

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 18. november 2018 - 12:23

I 1977 blev Nationalparken, der dækker 972.000 kvadratkilometer og dermed verdens største, indlemmet i UNESCOs Biosfæreprogram.

Et af kriterierne er, at der skal være en fastboende befolkning, hvilket der ikke er i den grønlandske nationalpark.

Derfor er der ingen grund til at være i UNESCO-programmet, mener Naalakkersuisut.

Fortsat fredet område

Nationalparken fortsætter med at have status som et fredet område, så helt praktisk vil der ikke ske ændringer, der har miljømæssige konsekvenser.

- Det er ikke en let beslutning at afmelde området fra biosfæreprogrammet, men Naalakkersuisut har indset, at nationalparken ikke passer ind i programmet. Naalakkersuisut finder det vigtigt at beskytte og sikre bæredygtig anvendelse af det unikke naturområde og vi fastholder derfor fredningen af nationalparken, udtaler Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Forskning Erik Jensen i en pressemeddelelse.

Adskillige andre lande har besluttet at fjerne nationalparker fra biosfæreprogrammet, der stiller krav til, hvordan lokalbefolkningen interagerer med naturen. En særlig udfordring, når der ikke bor nogen i området.