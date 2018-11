Nationalbanken: Svært at forene selvstændighed og høj levestandard

Walter Turnowsky Fredag, 30. november 2018 - 08:01

Selvstændighed forudsætter, at landets økonomi ikke alene hviler på fiskeriet, skriver Nationalbanken i en analyse.

- Ønsket om større selvstændighed og høj levestandard er vanskeligt af realisere. Det forudsætter blandt andet et bredere erhvervsgrundlag og fokus på effektivitet og holdbarhed i både offentlig og privat sektor, især i fiskeriet, lyder en af de centrale konklusioner i analysen.

Analysen peger også på, at den offentlige sektor er alt for sammenlignet med den private.

- Det offentlige forbrug udgjorde således 43 procent af BNP i 2016 mod 25 procent i Danmark. Den andel må nødvendigvis falde. For at kunne skabe et tilsvarende antal private job til en løn som den grønlandske, der internationalt set er høj, stiller det store krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer i fremtiden.

LÆS OGSÅ: Nationalbanken: Risiko for overophedning af økonomien

Analysen peger på, at der er sket fremskridt henimod et bredere erhvervsgrundlag. Således har der været fremgang i turismen. Også mineindustrien er så småt kommet i gang. Rubinminen ved Appaluttoq er i produktion. Anorthosit-minen nær Kangerlussuaq ventes at gå i produktion om kort tid.

- En række andre råstofprojekter nærmer sig også udvindingsstadiet. De udgør vigtige bidrag til en mere diversificeret erhvervsstruktur, men vil ikke være tilstrækkelige til at skabe økonomisk grundlag for at erstatte bloktilskuddet.