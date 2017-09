Nationalbanken sender advarsel til Færøerne

Det går godt på Færøerne med store eksportindtægter fra opdrættet laks, som bliver købt til høje priser. Desuden går godt i det pelagiske fiskeri.

Højkonjunktur

Der bliver lagt store summer i blandt andet havneanlæg, skoler og tunneller, og huspriserne stiger for hver dag.

Færøerne er inde i en højkonjunktur, og det udløser blinkende advarselslamper hos Nationalbanken.

- Finanspolitikken på Færøerne har under tidligere højkonjunkturer været procyklisk og dermed ikke medvirket til at stabilisere den økonomiske udvikling. Det mønster ser ud til at gentage sig, og det indebærer en risiko for overophedning.

Det skriver Nationalbanken i sin nyeste rapport om færøsk økonomi.

Større overskud på finansloven

Landsstyret på Færøerne regner med, at overskuddet i 2017 bliver 205 millioner kroner. Men det er for lidt, vurderer Nationalbanken. Kommunernes underskud vil nemlig være endnu større, nemlig 226 millioner kroner.

Bare fra 2015 til 2016 er kommunernes investeringer vokset med 41 procent.

- Nationalbanken vurderer derfor, at overskuddet på de offentlige finanser skal øges hurtigere end planlagt. Landsstyret og kommunerne bør overveje at udskyde dele af de offentlige investeringer. Med gode konjunkturer er det et godt tidspunkt at håndtere udfordringerne for de offentlige finanser på længere sigt, står der i rapporten.

Vil samarbejde med kommunerne

Opsvinget på Færøerne startede i 2013. Især inden for de seneste par år har kommunernes muligheder for at bruge penge stedet. På Færøerne har landsstyret ikke samme mulighed for at styre kommunernes økonomi, som man kender fra Danmark.

Til færøsk tv siger landsstyremanden for finansanliggender, Kristina Háfoss (T), at man gerne vil lave et samarbejde med kommunerne, så man kan styre økonomien bedre.

Koalitition bremser

Men i koalitionen mellem Javnaðarflokkurin, Tjóðveldi og Framsókn er der ikke flertal for at lave love for at styre kommunerne økonomi.

Formanden for et af de store oppositionspartier, Sambandspartiet, opfordrer landsstyret til at udsætte nogle af projekterne.

- Det kan lade sig gøre at udsætte de projekter, som man endnu ikke er begyndt på, siger Bárður Nielsen til færøsk tv.

Finanslov

Forslaget til finanslov skal fremsættes i lagtinget senest 30. september.