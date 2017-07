Narsarsuaq Museum er klar til at være besøgscenter for verdensarv

Narsarsuaq Museum er klar til at løfte rollen som besøgscenter, nu hvor Kujataa er blevet udnævnt som nyt verdensarvsområde. Det fortæller museumsleder Ole Guldager.

- Narsarsuaq Museum håber, at Kommune Kujalleq vil bruge museet som besøgscenter, da alle nødvenlige faciliteter er til stede i museumsbygningen. Desuden er der allerede en udstilling om verdensarven, siger Ole Guldager.

Besøgscenter skal stilles til rådighed

I går, søndag, kom det frem, at UNESCO's verdensarvskommission havde godkendt området og det bliver dermed en del af verdensarven på samme måde, som Isfjorden ud for Ilulissat er det.

Det betyder, at der ifølge UNESCO's regler skal stilles et besøgscenter til rådighed, hvor man kan se informationer om området.

Det er den rolle, som Narsarsuaq Museum er klar til at udfylde.

Der kan spares penge

- I to år har Narsarsuaq Museum haft en udstilling hængende om verdensarvsprojektet, og søndag kunne vi endelig sætte plancher op med de officielle UNESCO World Heritage logoer, siger Ole Guldager og gør opmærksom på, at det ville spare kommunen for en del penge.

- Det vil jo være smart at bruge et allerede eksisterende museum i stedet for at bygge et nyt center til mange millioner kroner. VI er i hvert fald klar til at påtage os opgaven.