Narsarsuaq-borger: Sorgen kan ikke beskrives

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 16. november 2018 - 15:46

Mens borgmesteren i Kommune Kujalleq Kiista P. Isaksen melder om stor begejstring i Qaqortoq om Inatsisartut-beslutningen, er tonen helt anderledes i Narsarsuaq.

Sermitsiaq.AG har talt med borgeren i bygden, Naja Lund.

- Jeg håbede ellers på, at jeg ville føle mig bedre, da jeg vågnede i morges, men nej. Følelsen er der stadig, jeg er sammen med mine medborgere, i ubeskrivelig dyb sorg. Som jeg læste fra en borger fra Facebook, så føles det som om, at en stor bulldozer har kørt igennem Narsarsuaq. Beslutningen er på alle måder meget tragisk, siger hun.

Borgerne i Narsarsuaq hånet

- Oven på vores sorg blev vi hånet og gjort grin fra dem, der skal have en lufthavn. For eksempel fik jeg en besked fra Qaqortoq på Facebook, om jeg ville købe et hus. Vores sorg bliver større på grund af det hån, og vi får et helt uacceptabelt behandling. Vi i Narsarsuaq håber virkeligt på, at vi bliver respekteret, fortæller Naja Lund.

Derfor gør hun tanker på at flytte væk fra Grønland.

- Jeg vil på ingen måder flytte til Qaqortoq, og hvis jeg får jobtilbud vil jeg afslå det med det samme. Der vil jo heller ikke være arbejdspladser, der passer til os i Qaqortoq. Jeg er klar til at kæmpe vores sag her i Narsarsuaq, men jeg ved, at det ikke vil nytte noget, derfor overvejer jeg at flytte ud af landet, da det vil være smertefuldt at se vores medborgere rejse væk, påpeger hun.

Befolkningen skal ikke betale regningen

- Det blev fremhævet fra Naalakkersuisut, at de ikke vil lukke Narsarsuaq. Tror du på det udsagn?

- Når det siges på den måde, så vil Naalakkersuisut have, at vi selv skal betale for vores flytning. Deres håb er jo, at samfundet ikke skal betale for vores flytning. Det er også allerede åbentlyst, at den stille lukning er i gang, for der sker intet både fra kommunen eller selvstyret, svarer hun.

- Hvad vil det bedste scenarie for jer i Narsarsuaq?

- At lufthavnen bevares i sin helhed. Lufthavnen er indfaldsporten til Sydgrønland, hvor mange turister kommer hvert år for at opleve bugten ved Narsarsuaq, tager til fåreholderstederne eller tager til fjeldene ved Nanortalik. Ingen turister tager til Sydgrønland for at opleve Qaqortoq. De fortryder, at de har været i Qaqortoq, og ville have blevet omkring Narsarsuaq. Det bliver meget sværere at tage til Sydgrønland, når lufthavnen i Qaqortoq er klar, da den skal kun være en regional lufthavn.

- Alle er enige om, at der må ske drastiske ændringer i servicekontraktion på trafikområdet. Der må bygges lufthavne i alle sydgrønlandske byer og væk med helikopterne. Fåreholderne har en stor erfaring med at etablere grusveje, som man ellers kan samarbejde med. Der kan for eksempel bygges en bro mellem Narsaq og Qaqortoq, eller etablere en færge fra Narsaq til den anden side af fjorden hvor vejen kan nå til fra Qaqortoq, svarer hun.

Håb om respekt



Men nu har Inatsisartut altså besluttet, at der skal bygges en lufthavn. Derfor har hun ønske til befolkningen.

- Kun de tidligere borgere i den lukkede by Qullissat kan genkende vores følelser. Vi har endnu ikke drøftet beslutningen sammen her i Narsarsuaq, da vi ikke har kræfter til det. Min opfordring er, at der skal sættes stopper for hån mod os, og at der vises respekt til os, lyder det fra Naja Lund.

Arbejdsgruppe vil komme med indstilling

I en pressemeddelelse fra Kommune Kujalleq skriver Kista P. Isaksen, at formålet fra kommunen altid har været at genudvikle Narsarsuaq som bygd i fremtiden.

- I september måned har man oprettet en arbejdsgruppe vedrørende Narsarsuaqs fremtid i samarbejde med de lokale. Efter som der skal etableres en lufthavn ved Qaqortoq, vil arbejdsgruppen komme med en indstilling, og når den bliver fremlagt over for den politiske styregruppe i februar måned, vil vi så kunne arbejde videre ud fra indstillinge, siger hun.