Narsaq begravede en vellidt fisker

Kirken var fyldt til sidste plads, og alle ståmuligheder var ligeledes udnyttet, da fisker Johannes Jensen tirsdag blev begravet af kateket fru Lone Egede.

Alle behandlet ens

Hun fremhævede i sin tale blandt andet at Johannes Jensen var et ligefremt menneske der behandlede alle mennesker ens, både børn, unge og voksne.

Efter gudstjenesten blev kisten båret til kirkegården af familiemedlemmer og kollegaer fra Narsaqs fisker og fangerforening NAPP, hvorefter Johannes Jensen blev stedt til hvile.

Politiet i Narsaq oplyser, at der ikke var noget mistænkeligt ved dødsfaldet.

De fortæller, at da hans jolle blev fundet, sad han tilbagelænet med hånden på motorens gashåndtag lige som om, han sov, og at påhængsmotoren var sat til langsom sejlads. De mener derfor, at båden har sejlet i ring, indtil brændstoffet slap op.

Fiskeriet blev Johannes' liv. Tilbage i 70erne var det som fisker ombord på sin afdøde broder Orla Jensens kutter i Arsuk.

Erfaren fisker

Han blev af kolleger betragtet som en dygtig og erfaren fisker, som mange satte pris på, da han havde et lyst og ukompliceret sind.

Johannes Jensen efterlader sig hustru, børn og børnebørn.