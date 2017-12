Narkosag involverer hele Grønlands Politi

Svært bevæbnede og iført skudsikre veste gennemførte politiet i Nuuk den 24. juli en storstilet politiaktion på flere adresser i hovedstaden, der samtidig var koordineret med en anholdelse i Danmark.

Startskud

Aktionen denne sommeraften blev således startskuddet til en større efterforskning, som i den grad har sat sit præg på dagligdagen hos politiet i Nuuk.

- Efterforskningen trækker ressourcer hos politiet i Nuuk, men man bliver assisteret af de øvrige regioner i politikredsen, oplyser senioranklager Tobias Berg til Sermitsiaq.AG.

Senioranklageren oplyser, at dansk politi har bistået i efterforskningen.

Forankret i Grønland

- Sagen er forankret her i Grønland og efterforskningen styres her fra, men vi har fået bistand fra danske kolleger i det omfang, det har været hensigtsmæssigt, oplyser Tobias Berg.

Han ønsker ikke at spå om, hvornår et endeligt anklageskrift er udarbejdet.

- Som efterforskningen skrider frem, kan der åbne sig nye døre, som skal undersøges, forklarer Tobias Berg. Politiet har gennem sit efterforskningsarbejde kunnet udvide sigtelserne mod de syv personer.

Seks af de syv fik den 7. december under en fristforlængelse i kredsretten udvidet deres sigtelser, så de nu er sigtet for at have indsmuglet i alt 63 kilo hash fra Danmark til Grønland siden 2015.

En kvinde i 20’erne fik også udvidet sigtelsen, så hun i forening med de øvrige yderligere er sigtet for indsmugling af cirka 14 kilo hash siden 2016.

Flere er siden sigtet i sagen

Som efterforskningen er skredet frem er yderligere et antal personer blevet sigtet, men ikke tilbageholdt. De er sigtet, fordi politiet mener, at de har modtaget penge i forbindelse med hashsmuglingen.

Det har medført en omfattende efterforskning, at sagen har tråde flere år tilbage.

