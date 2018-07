Napaattooq til Asii: Der er kun råd til 1.199 meter baner

Walter Turnowsky Mandag, 02. juli 2018 - 09:09

Der skal også være penge til andet end de tre lufthavne, og derfor er tre gange 1.199 meter baner den eneste rigtige løsning. Det fastholder Partii Naleraqs politiske ordfører, Jens Napaattooq overfor Sermitsiaq.

Det sker som en replik til borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup (IA). Hovedstadsborgmesteren mener, at Partii Naleraq gambler med landets fremtid og økonomiske udvikling ved at så tvivl om lufthavnspakken.

Men Jens Napaattooq (PN) mener, at det tværtimod er hans parti, der opfører sig økonomisk ansvarligt.

- Vi har aldeles ikke intentioner om at spænde ben for lufthavnsplanerne. Vi taler om, at der skal være indgående og grundige overvejelser om de følgevirkninger luft­havnspakken har, for vi taler om 6 milliar­der kroner, som samfundet skal betale tilbage, såfremt vi skal indregne renteniveauet i dag.

- Derfor skal beslutningsgrundlaget være på et oplyst niveau. Ja, hvis det var os, der havde det sidste ord at skulle have sagt og dermed havde et flertal, ville vi helt sikkert satse på lufthavne, som samfundet har råd til, og det er 1.199 baner, for de vil give os mulighed for at opprioritere og tage hensyn til infrastrukturudviklingen internt i hele Grønland, siger Jens Napaattooq.

