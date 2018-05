Nanook: Ti år om at komme til Iceland Airwaves

Redaktionen Fredag, 25. maj 2018 - 13:50

- Det tog os ti år at komme på Iceland Airwaves plakat.

Det skriver Nanook i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Nanook klar med ny sang

- Siden Nanooks start har vi som band forsøgt at komme på plakaten til et af de mest omtalte festivaler i verden, Iceland Airwaves Music Festival, som sker i Reykjavik, lyder det fra Christian Elsner.

Festivalen indeholder navne fra hele verden i alle genre, med fokus på nordisk musik. Store navne som Björk, Keane, Sigur Rós, Flaming Lips, Sinéad O’Connor og mange andre har gæstet festivalen.

LÆS OGSÅ: Godt nyt til Nanook-fans: Nanook går snart i studiet

– For tre år siden blev Nanook ellers inviteret, men var allerede booket til en Japantur, og det gjorde ondt at sige nej. Derfor er det med stor glæde at vi er blevet inviteret i år, og finder det meget heldigt at det passer sammen med ny pladeudgivelse samt ti års jubilæum for bandet. Vi glæder os mildt sagt, skriver bandet.

Se hele line-uppet til Iceland Airwaves Music Festival på deres hjemmeside.