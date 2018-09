Nanook spiller på stor islandsk festival

Redaktionen Onsdag, 26. september 2018 - 12:25

Nanook er blevet inviteret til at spille på den populære Islandske festival 'Airwaves' 9. november 2018 i Reykjavik. Det er 19. gang festivalen afholdes og den tiltrækker 200 bands fra 30 forskellige lande der spiller på 20 forskellige scener i Reykjavik centrum.

- Det er kæmpe stort for os at få lov til at spille på denne festival, udtaler Frederik Elsner.

- Vi har i lang tid forsøgt at komme med, så det betyder meget for os at det endeligt er lykkedes - og så endda på vores 10-års jubilæum.

Air Iceland Connect gør det lidt billigere at være med på festivallen, hvis man bor i Grønland.

- Vi synes det er synd, hvis Nanook skal være alene på Island og derfor vil vi gerne tilbyde en ekstraordinær rabat på 30% på light og classic billetterne i vores fly i perioden mandag, 5. november til fredag, 15. november, skriver Anika Krogh fra Air Iceland Connect i en pressemeddelelse.

Tilbuddet gælder frem til 3. oktober og kan bookes online på www.airicelandconnect.com ved at bruge koden NANOOK i rabat-kode feltet.