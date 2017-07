Naja Lund: S61-helikopteren skal flyve i Sydgrønland igen

Det er på tide, at den sydgrønlandske befolkning får bedre transportmuligheder i luften. Det er budskabet fra kommunalbestyrelsesmedlem i Kommune Kujalleq Naja Lund (IA).

- Efter service kontrakten trådte i kraft pr. 1 jan 2017 er lufttrafikken i Syd Grønland endnu engang blevet forringet. Selvom vi efter mange år uden sø trafik er glad for at have den mulighed igen så ved alle at, lufttrafikken overhovedet ikke er blevet forbedret, siger Naja Lund og fortsætter:

Transport sker meget langsommere

- Vi ved, at den første forringelse skete for nogle år tilbage, da Air Greenlands helikopter S61 blev erstattet med 2 B212'ere i SydGrønland. Det er nu endnu engang blevet forringet, efter at der kun er 1 B212-er i sommersæsonen og 2 B212'erere i fem måneder i vinterperioden.

- Resultatet af den forringelse er, at transport af folk til og fra Narsarsuaq sker meget langsommere, ligesom transport af fragt og post tager lang tid om at nå deres destinationer, mange gange med det resultat at frugt og grønt ofte allerede er for gamle når det når til butikken.

Sådan lyder kritikken fra bestyrelsesmedlem Naja Lund.

Indsæt S61-helikopter

Hun mener, at nogle af problemerne kan løses ved igen at indsætte S61-helikopteren i vintersæsonen.

- Det er vigtigt at der sker en forbedring af lufttrafikken i Syd Grønland. Dette kan gøres ved at placere den ellers kasserede S61 helikopter, som nu skal i brug igen i Sydgrønland i vinterperioden. Der kan den stå klar til at blive brugt som SAR helikopter og samtidig flyve almindelige ruteflyvninger ligesom den B212'er der nu er placeret i Qaqortoq gør. Dette vil betyde enorm forbedring for den Sydgrønlandske lufttrafik, siger Naja Lund.

Fire ministre - intet resultat

I alt fire forskellige ministre har ifølge Naja Lund lovet forbedringer - uden at der er kommet nogle resultater.

- Siden servicekontrakten blev underskrevet har der været fire forskellige ministre indenfor området i Sydgrønland for at holde borgermøder - de har alle lovet forbedring og at de vil gøre noget ved hvad de lover, men ikke én har opnået tilfredsstillende resultat, siger Naja Lund, inden hun sender en klar opfordring til Naalakkersuisut.

- Hvis Naalakkersuisut ønsker en klar forbedring kan det ikke undgås at S61 helikopteren placeres i Sydgrønland. Da Naalakkersuisut gang på gang har hørt befolkningens ønsker er det på tide, at dee gør noget ved trafikken i Sydgrønland, siger Naja Lund.