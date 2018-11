Nænsom debat om benzinkortsag

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 27. november 2018 - 16:01

Forud for godkendelsen af regnskabet for landskassen havde Vittus Qujaukitsoq afværget den store debat ved i sin indledende tale at oplyse salen om, at en ny instruks er indført, hvor benzinkort nu er fortid.

Revisionsudvalget havde i sin betænkning krævet, at der skulle indføres regler, som medførte større sparsommelighed, når det gjaldt brugen af tjenestebiler.

Det emne blev ikke berørt af Vittus Qujaukitsoq.

Demokraternes Malene Vahl Rasmussen var ”ærgerlig” over, at sparsommeligheden ikke var en del af instruksen, hvilket fik hende til at sige følgende:

- Så må hver især naalakkersuisoq tænke lidt mere over deres forbrug.

Doris tog ordet

Doris J. Jensen tog ordet og satte sig selv i centrum ved at sige, at hun ikke håbede for nogen anden, at de ville opleve, hvad hun havde været igennem.

- Det gør jo én ked af det, fastslog hun, efter at have bevæget sig på kanten af de faktiske kendsgerninger i forhold til de forklaringer, der i sin tid blev afgivet til politiet.

Landskassens Regnskab for 2017 blev enstemmigt vedtaget.