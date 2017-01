De to besætningsmedlemmer fra Polar Nanoq, der tidligere i dag blev fremstillet for en dommer, nægter sig skyldig. Det fortæller Visir.is.

Begge er blevet varetægtfængslet i to uger af hensyn til politiets efterforskning.

De nægter sig dog skyldig i sigtelsen. Derudover har de nægtet at udtale sig i retten, fortæller Grímur Grímsson fra politiet i Reykjavik.

Præcis hvad de to er mistænkt for er endnu uklart, da politiets af hensyn til den videre efterforskning ikke ønsker at offentligøre sigtelsen.

Ifølge RUV skulle de dog være sigtet for at have forårsaget Birna Brjánsdóttirs forsvinden.

Der er endnu uklart om og hvornår det tredje anholdte medlem af besætningen skal fremstilles.