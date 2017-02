Nægter sig fortsat skyldige

De to sigtede i drabet på Birna Brjánsdóttir blev i går afhørt igen. Det fortæller mbl.is.

Der var gået en næsten uge siden sidste afhøring. Den mellemliggende tid har politiet brugt på, at skabe sig et mere klart billede af det formodede hændelsesforløb.

LÆS: Tusinder deltog ved mindehøjtideligheden

- Vi mener nu, at vi har et temmelig klart billede af, hvordan hun døde, siger efterforskningsleder Grímur Grímsson til mbl.is.

Konfronteret med politiets nye bevismateriale, fastholder de to sigtede dog fortsat deres uskyld.

LÆS: Nu er det sikkert- Birna blev dræbt

Grímur Grímsson oplyser samtidig, at politiet har hentet en grønlandsk retstolk, således at tolkningen kan foregå direkte fra de to sigtedes modersmål.

Afhøringerne fortsætter i dag.

LÆS: Polar Seafood donerer penge til Islands beredskab

De to har nu siddet fængslet i isolation i 13 dage, og fængslingen udløbe i morgen. Grímur Grímsson vil ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvorvidt politiet vil kræve fængslingen forlænget.

Han forklarer, at politiet vil tage endelig stilling til spørgsmålet i løbet af i dag.

Birna Brjánsdóttir skal begraves fra Hallgrímskirkja i Reykjavik på fredag.