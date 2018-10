Naalakkersuisut: Politiet skal efterforske grove ærefornærmelser

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 13. oktober 2018 - 08:57

Hvis en person i dag udsættes for grove, ærefornærmende udtalelelser på et socialt medie skal vedkommende anlægge en civil sag og betale en retsafgift på 500 kroner. I dag er ærefornærmelser ikke noget, som hører under politiets opgaver at efterforske.

Beslutningsforslag

Demokraternes Steen Lynge har fremlagt et beslutningsforslag, hvor han søger flertal for, at disse sager fremover skal efterforskes af politiet.

Han mener, at problemet er hastigt stigende på grund af den lette adgang til at fremsætte injurier og fornærmelser via sociale medier og andre platforme på internettet til stor skade for dem, det går ud over.

Naalakkersuisoq for Justitsområdet Doris J. Jensen har netop afleveret et svarnotat til Steen Lynges beslutningsforslag, og det viser sig, at Naalakkersuisut er enig med Steen Lynge.

Samme beskyttelse

- Vi ønsker som udgangspunkt samme standard og samme beskyttelse i kriminalloven som findes i den danske straffelov, naturligvis med forbehold for de grønlandske forhold. Naalakkersuisut er derfor enig i, at der i særligt grove tilfælde af ærefornærmelser bør indføres mulighed for at kunne anmelde dette til politiet, skriver Doris J. Jensen i svarnotatet.

Hun oplyser, at Folketinget netop i år vil behandle en opdatering af lovgivningen om ærefornærmelser.

Væsentlig skade

- Straffelovsrådet foreslår her, at der indføres adgang til betinget offentlig påtale af de groveste ærekrænkelser. Disse omfatter dels alvorlige og usande beskyldninger (bagvaskelse), dels beskyldninger, som er fremsat eller udbredt gennem indholdet af et massemedie, og som er egnet til væsentligt at skade den forurettede, oplyser Doris J. Jensen, der tilslutter sig forslaget om at kontakte den danske regering.