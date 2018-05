Naalakkersuisut: Intet beskæftigelsesfradrag i 2019

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 27. maj 2018 - 07:17

Et beskæftigelsesfradrag kommer tidligst til at blive indført med virkning fra starten af 2020, selv om der er i koalitionsaftalen under punkt 157 står: ”Der indføres et beskæftigelsesfradrag fra 2019, der progressivt vil hjælpe de laveste og mellemste indkomstgrupper.”

Oversættelsen

Sætningen i koalitionsaftalen blev under et samråd med Finans- og Skatteudvalget af naalakkersuisoq Pele Broberg oversat til: ”Naalakkersuisut har i koalitionsaftalen tilkendegivet, at et forslag om beskæftigelsesfradrag ønskes fremsat i 2019”.

Samrådet og mødet i Finans- og Skatteudvalget var resultatet af en sejr til oppositionen torsdag, da Inatsisartut førstebehandlede et beslutningsforslag om de forskellige skattemæssige fradragssatser, som ikke har været justeret siden 2005.

Finans- og Skatteudvalget skriver i sin betænkning før 2. behandlingen i morgen mandag, at man ikke er tilfreds med Pele Brobergs svar, der skubber indførelsen af beskæftigelsesfradraget et år.

Enigt udvalg står fast

- Under ovennævnte samråd gav Naalakkersuisoq for Finanser skriftligt udtryk for, at dette arbejde ikke vil kunne nås færdiggjort i år, men agtede at igangsætte arbejdet til næste år (2019). I den forbindelse skal udvalget henlede opmærksomheden på, at det daværende Naalakkersuisoq for Finanser, i sit svarnotat til 2. behandlingen af tilsvarende forslag sidste år (FM 2017/12), oplyste, at man var i gang med at analysere forskellige modeller for finansiering af et beskæftigelsesfradrag, skriver udvalget i sin betænkning og føjer til:

- Udvalget ønsker derfor nu, at Naalakkersuisoq for Finanser højner prioriteringen af dette arbejde og arbejder for, at implementeringen af fradraget kan ske allerede med virkning fra finansåret 2019, skriver udvalgspolitikerne, som understreger, at det er et enigt udvalg, som står bag kravet.