Naalakkersuisut: Ingen støtte til landsdækkende behandlingscenter for overgrebsofre

Walter Turnowsky Torsdag, 08. november 2018 - 13:54

Sexolog Ulrikka Holm slog i sid­ste uges AG til lyd for, at Grønland burde have et centralt sted for børn og unge, der har været udsat for seksuelt misbrug. Men naalakkersuisoq for sundhed og sociale anliggender kan ikke støtte ideen.

Det skriver AG.

Martha Abelsen peger på, at det allerede har været forsøgt, da børnehuset 'Saaf­fik' blev oprettet for syv år si­den i 2011, netop som et Lands­dækkende Center for seksuelt mis­brugte børn og unge.

- Erfaringerne fra allerede igangsatte tiltag viser imidlertid ikke, at det er den rette vej at gå, skriver Martha Abelsen i et notat sendt til AG.

Martha Abelsen påpeger, at 'Saaffik' primært hjalp børn i Nuuk og kun i mindre grad børn udenfor hovedstaden. Derfor fungerer det ikke længere som børnecenter.

