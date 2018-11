Naalakkersuisut: Godt grundlag for beslutning om lufthavne

Walter Turnowsky Torsdag, 01. november 2018 - 09:25

Medlemmerne af Inatsisartut er godt klædt på til at træffe den store beslutning om en ny lufthavnsstruktur, mener Naalakkersuisut. Det fremgår af svarnotatet til finans- og skatteudvalgets betænkning.

- Naalakkersuisut har modtaget og besvaret mere end 200 dybdegående spørgsmål, enten som § 37-spørgsmål fra medlemmer af Inatsisartut eller spørgsmål i forbindelse med udvalgets behandling af nærværende lovforslag.

Lufthavnspakken skal behandles i Inatsisartut senere i dag.

- Der har været gode og relevante spørgsmål, som Naalakkersuisut har bestræbt sig på at besvare så fyldestgørende og udtømmende som muligt. Ved besvarelsen af visse af spørgsmålene har vi inddraget ekstern ekspertbistand for at sikre os, at alle mulige hjørner af forslaget bliver belyst.

Ærgrer sig over oppositionen

Oppositionen er af en helt anden opfattelse. Både Inuit Ataqatigiit og Samarbejdspartiet savner oplysninger og kan derfor ikke bakke op om lovforslaget.

- Af samme årsag ærgrer det Naalakkersuisut, at et mindretal i udvalget giver udtryk for, at der er behov for flere analyser. En holdning, som Naalakkersuisut naturligvis tager til efterretning. Naalakkersuisut mener, at det nuværende grundlag er rigtig godt til at træffe en beslutning på, skriver Naalakkersuisut i sit svarnotat.

- Den nuværende trafikstruktur, med Kangerlussuaq som porten ud og ind af Grønland, belaster mange passagerers tid og økonomi en del, da de efterfølgende skal benytte sig af indenrigstrafikken, for at nå frem til deres slutdestination, forsikrer Naalakkersuisut.

- Med forslaget vil størstedelen af passagererne som minimum kunne forvente kortere rejsetid – og lavere priser end i dag.

Glæder sig over dansk engagement

Da Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen i september indgik en aftale om, at den danske stat investerer i lufthavnene, førte det som bekendt til en del uro - og til at koalitionen blev sprængt. Finansudvalget indkaldte Kim Kielsen til et samråd, som han ikke dukkede op til. Hvilket har udløst yderligere kritik og en klage til Inatsisartuts formand. Naalakkersuisut opfatter aftalen som entydigt positiv, og mener også her, at grundlaget er i orden.

- Siden 1. behandlingen er der sket det glædelige, at der er indgået aftale med den danske stat om statens ønske om medfinansiering af lufthavne i Nuuk og Ilulissat. Staten vil indskyde et stort trecifret millionbeløb i projektet. Økonomisk Råd mener, at projektet nu er endnu mere robust, da statens medfinansiering markant reducerer det beløb, som Kalaallit Airports A/S skal låne i banker og kreditinstitutter.

USA’s interesse

Efterfølgende meldte også amerikanerne sig på banen med en erklæring om, at man overvejer at investere i lufthavnene. Avisen Sermitsiaq har siden kunnet afsløre, at USA skulle være interesseret i at bidrage til en 2.800 meter bane i Ilulissat. Naalakkersuisut fastholder, at man endnu ikke har fået oplysninger om, hvad amerikanerne konkret planlægger.

- Det amerikanske forsvar har udtalt en interesse i at investere i Grønland, men der foreligger endnu ikke noget konkret. Naalakkersuisuts fornemste opgave i denne sag er at bygge infrastruktur til folket. En potentiel amerikansk investering vil skulle drøftes politisk, hvis den en dag bliver aktuel. Det er ikke afgørende med en amerikansk deltagelse i indretningen af infrastrukturen i vores land.