Naalakkersuisut: Besynderligt at økonomiske relation til USA ikke er stærkere

Walter Turnowsky Mandag, 12. november 2018 - 07:47

Grønland betydning for USA's forsvar burde også afspejle sig i de økonomiske relationer. Det fremgår af den udenrigspolitiske redegørelse, som naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S) vil fremlægge for Inatsisartut i dag.

- I løbet af meget få år er overlap mellem de grønlandske og amerikanske interessefelter steget markant, står der i redegørelsen.

De fælles interessefelter drejer sig blandt andet om turisme, råstoffer, skibstrafik, fiskeri og søredning.

- Dertil deler USA og Grønland mange grundlæggende elementer såsom: samme kontinent, en fælles Inuit-identitet i Alaska og Grønland, de samme vestlige værdier som politisk demokrati med videre.

Ønske om US-investeringer

Men alligevel halter det økonomiske samspil langt efter relationen til EU.

- I lyset af den geografiske placering af Grønland, Grønlands bidrag til forsvaret af det Nordamerikanske kontinent, og placeringen af den amerikanske luftbase Thule, betragtes det som besynderligt at det økonomiske forhold ikke er bedre udviklet. Amerikanske investeringer i infrastruktur og øget samarbejde omkring beredskab er områder som kan imødeses, hedder det videre i redegørelsen.

Målet for Naalakkersuisut er at få skabt et samarbejder, der er lige så bredt og med en tilsvarende økonomi, som samarbejdet med EU. Det skal blandt opnås ved at udenrigsdepartementet og repræsentationen i Washington arbejder på følgende punkter: