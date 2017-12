Naalakkersuisut vedtager hellefiskekvoten

Kvoterne for forskellige fiskearter blev fredag vedtaget af Naalakkersuisut.

Her blev det besluttet, at hellefiskekvoterne fastholdes på samme niveau som i 2017.

I forvaltningsområderne Upernavik og Uummannaq er kvoten på 9.500 tons, som er det samme som sidste år, og 9.200 tons i forvaltningsområde Diskobugten.

Den biologiske rådgivning til det kystnære fiskeri efter hellefisk i områderne Upernavik, Uummannaq samt Diskobugten er to-årig, for årene 2017 og 2018.

For området Diskobugten er rådgivningen 6.400 tons for 2017/2018, hvilket er 1.600 tons mindre i forhold til rådgivningen i 2015/16, oplyser selvstyret.

For området Uummannaq er den biologiske anbefaling 6.500 i 2017/2018, som er en stigning på 500 tons i forhold til rådgivningen i 2015/16.

Endelig for området Upernavik er rådgivningen maksimalt 6.300 tons for 2017/18, hvilket er den samme rådgivning som for 2015/16.

Davistrædet

Udenskærskvoten for hellefisk er fordelt således:

Ifølge rådgivningen i 2018 fanges 7.575 tons hellefisk i den grønlandske del af Davisstrædet. Bestanden deles ligeligt mellem Canada og Grønland, dvs. begge lande kan fiske 7.575 tons i hver deres del af Davisstrædet.

De 1.500 tons som Naalakkersuisut i 2014 gjorde 100 procent landingspligtige vil fortsat være landingspligtige for, at fastholde den beskæftigelse som er blevet skabt i Maniitsoq.

Torsk, indenskærs

Den kystnære torskekvote er på 36.500 tons i 2018. Ifølge den biologiske anbefaling må fiskeriet ikke overstige 13.952 tons, hvilket er en stigning på 1.573 tons fra 2017.

Makrelkvoten i 2018 er sat til 66.365 tons. Dette ligger indenfor rimelighedens grænser, samt bidrager til at sikre Grønland en god historik med dokumenteret fiskeri frem mod næste forhandlingsrunde.