Naalakkersuisut undersøger muligheden for at indføre nye afgifter

- Vi arbejder på at finde gode løsninger til at forbedre miljøforhold og affaldshåndtering i byer og bygder.

Det sagde formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen blandt andet under sit åbningstale i Inatsisartut.

Miljøafgift

Han fremhævede, at behov for nye politiske initiativer inden for miljø, som kan forbedre indsatsen, og som stiller større krav til borgere, kommuner og virksomheder.

- Naalakkersuisut undersøger nu muligheden for at indføre nye miljøafgifter, som et initiativ, der skal give grundlag for en bedre affaldshåndtering, sagde Kim Kielsen fra talerstolen.

- Hver gang en forbruger, virksomhed eller det offentlige belaster miljøet, skal der betales en lille andel til vores fælles ansvar for oprydning. Vi vil etablere en miljøfond, så vi har midler til at lave et markant løft af miljøområdet, lød det fra Kim Kielsen.