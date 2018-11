Naalakkersuisut på sygeorlov bekymrer

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 28. november 2018 - 12:02

IA’s Múte B. Egede satte under dagens spørgetime, hvor Kim Kielsen var i centrum, fokus på Simon Simonsens og Siverth K. Heilmanns sygeorlov.

Deadline?

- Hvor længe magter de øvrige naalakkersuisoq at varetage de ekstra arbejdsopgaver. Har man sat en deadline for, hvornår der eventuelt skal udpeges nye naalakkersuisoq, spurgte Múte B. Egede.

Kim Kielsen erkendte, at det gav ekstraarbejde for de to medlemmer af Naalakkersuisut, som har overtaget de ekstra ressortområder.

- I forhold til serviceringen af befolkningen, så er der ingen slinger i valsen. Nogle er naturligvis ekstrabebyrdet, men opgaverne bliver løst, forsikrede Kim Kielsen.

Naturlige overvejelser

- Det er ikke første gang, at vi har medlemmer på sygeorlov. Helt naturligt er det en overvejelse, vi har. Hvis det varer ved, er det noget, vi har i baghovedet. Spørgsmålet er om vi skal fortsætte med at være ni eller om syv medlemmer er nok, sagde Kim Kielsen uden at løfte sløret for, om de to medlemmer, der er på sygeorlov, har ønsket at forlænge orlovsperioden.