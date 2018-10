Naalakkersuisut vil skærpe indsatsen mod skattespekulation

Walter Turnowsky Fredag, 12. oktober 2018 - 08:17

Skatteforvaltningen skal have bedre værtøjer til at kontrollere om virksomheder sender overskud til udlandet for at slippe billigere i skat. Det fremgår af et forslag, som naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ) har fremlagt Inatsisartut i går, fredag.

- Naalakkersuisut ønsker først og fremmest med dette forslag at fremme princippet om at indtægter, der skabes i Grønland, beskattes i Grønland, sagde Vittus Qujaukitsoq i sin fremlæggelsestale.

- Forslaget skal desuden ses i sammenhæng med det store internationale fokus, der er på skatteområdet og på at mindske skattespekulation.

Ifølge forslaget skal kravet til dokumentationen øges for virksomheder, der overfører penge til selskaber inden for samme koncern. Naalakkersuisut vil fastsætte reglerne i overensstemmelse med anbefalinger fra europæiske økonomiske organisation OECD.

- Denne dokumentation har til formål at give skatteforvaltningen mulighed for at kunne foretage en risikovurdering af virksomheder og transaktioner og til at fokusere en skattekontrolindsats på de typer af transaktioner, hvor der er størst risiko for, at de anvendes til at undgå skat i Grønland, sagde Vittus Qujaukitsoq (NQ) videre.