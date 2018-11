Naalakkersuisut ser Kina som nøgleland

Walter Turnowsky Mandag, 12. november 2018 - 13:25

Samarbejdet med Kina har høj prioritet for Naalakkersuisut. Det fremgår af den udenrigspolitiske redegørelse, som naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S) fremlagde for Inatsisartut i dag.

- Naalakkersuisut vurderer Kina til at være et nøgleland for fremtidige udviklingsmuligheder for fiskerierhvervet, turismeområdet, forskningsområdet, mineområdet samt i udviklingen af infrastrukturen i Grønland. Dette skal ses i lyset af, at det kinesiske marked er af stigende betydning for grønlandske fiskerieksportvirksomheder, både som slutmarked og som forarbejdningsmarked for videreeksport til blandt andet Japan, står der i redegørelsen.

- Kina er det største marked i verden for fiskeriprodukter og den grønlandske eksport til det kinesiske marked er steget til nye højder. De grønlandske fiskeriproducenter oplyser, at der nu sælge for cirka 1,3 milliarder kroner om året til det kinesiske marked.

Et af skridtene for at styrke samarbejdet med Kina og Asien er etableringen af en repræsentation i landet.

- Der er her et særligt behov for en grønlandsk synlighed og tilstedeværelse i Asien. Som følge heraf ønsker koalitionen at etablere en repræsentation i Østasien, et ønske som Naalakkersuisut forventer, bliver en særlig prioritet og indsats i det kommende år, sagde Ane Lone Bagger (S), da hun fremlagde redegørelsen

- Ved etableringen af en grønlandsk repræsentation i Kina, vil Grønland således kunne udleve mere effektivt de mange ønsker, der er til vores stadigt stigende eksport og forventede udvidede økonomisk samarbejde med de enkelte østasiatiske lande.

Afsnittet om Kina fik stort set ingen bemærkninger med på vejen under debatten i Inatsisartut. Kun IA's ordfører, Sofia Geisler strejfede spørgsmålet.

- Vi har bemærket at koalitionen påtænker at repræsentationskontoret for Asien skal være placeret i Kina. Inuit Ataqatigiit støtter oprettelse af repræsentationskontor for Asien og ønsker at opfordre til, at nøje overvejer placeringen, sagde hun i sin ordførertale.

Det fremgår af den udenrigspolitiske redegørelsen, at der arbejdes på en hensigtserklæring (Memorandum of Understanding) om samarbejde på råstofområdet sammen det kinesiske Ministry of Land and Resources.