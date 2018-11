Naalakkersuisut sender halv million til Nunavut

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 26. november 2018 - 16:57

Den 8. november blev supermarkedet i Iqaluit, Northmart, ramt af en tragisk brand. Det ramte særligt lageret ved siden af supermarkedet, hvilket betød, at en del af byens vinterforsyning gik tabt.

På grund af det, opstod der en nødsituation i forhold til forsyningen med dagligvarer og andet i forhold til beboerne i Iqaluit.

Naalakkersuisut tog kort efter nyheden om branden kontakt til Nunavuts regering med henblik på at klarlægge, hvordan Grønland kunne yde hjælp og støtte efter hændelsen, meddeler selvstyret i en pressemeddelelse.

Halv million til humanitær hjælp

- Efter forslag af Naalakkersuisut har Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg godkendt en tillægsbevilling på 500.000 kr. til humanitær hjælp i forbindelse med situationen i Iqaluit, oplyses det.

- Jeg er meget glad for, at vi i denne situation kan række hånden ud til vore stammefrænder i Nunavut. Efter katastrofen i Karratfjorden i juni 2017 fik vi en hjælp fra Nunavut – det er naturligt, at vi nu gør gengæld og yder et beløb til Nunavut, siger naalakkersuisoq for finanser Vittus Qujaukitsoq ifølge selvstyret.

Det meddeles, at donationen vil blive overført til Government of Nunavut.