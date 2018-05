Naalakkersuisut præsenteres fredag

Walter Turnowsky Onsdag, 09. maj 2018 - 13:27

Fredag klokken 11 ved vi, hvem der får de forskellige poster i Naalakkersuisut. Det meddeler Siumuts partikontor til Sermitsiaq.AG.

Dermed vil det ske en uge fra underskrivelsen af koalitionsaftalen sidste fredag.

Siumuts formand Kim Kielsen har fortalt, at han afventer indstillingen fra Udvalget til Valgs Prøvelse inden han går ud med sin liste over naalakkersuisut.

Udvalget mødes efter vores oplysninger her til eftermiddag.

På forhånd står det kun klart, at Hans Enoksen (PN) bliver formand for Inatsisartut, samt at Kim Kielsen selv naturligvis bliver formand for Naalakkersuisut.

Efter Sermitsiaq.AGs oplysninger skulle Partii Naleraq dog få to naalakkersuisut, hvoraf den ene går til partiets politiske komet, Pele Broberg.

Hos Atassut regnes det som sandsynligt, at partiformand Siverth K. Heilmann får en post som naalakkersuisoq. Hvorvidt partiet kan gøre sig håb om yderligere en post er mindre klart.

Hos Nunatta Qitornai ville det være overraskende, hvis ikke Vittus Qujaukitsoq får en post.

De resterende poster vil gå til Siumut, hvor Kim Kielsen også har mulighed for at trække personer ind, der ikke er blevet indvalgt i Inatsisartut.

Han har bebudet, at han vil kigge nærmere på den nuværende fordeling af ressortområde.