Naalakkersuisut overvejer at overdrage boliger til kommunerne

Walter Turnowsky Mandag, 22. oktober 2018 - 13:16

Kommunerne skal overtage samtlige de offentlige boliger. Det overvejer Naalakkersuisut, fremgår det af et svarnotat til Aqqaluaq B. Egede (IA).

Inuit Ataqatigiits næstformand mener, at alt for mange offentlige boliger er i en dårlig forfatning, og at der hurtigst muligt skal gøres noget ved det.

- Her i landet lader vi mange familier bo i uacceptable og dårlige lejligheder. Problemerne løses ikke ved, at man giver embedsværket eller selskaberne skylden. For dem der skal handle, er os politikere, hedder det i et forslag fra Aqqaluaq B. Egede, som Inatsisartut skal drøfte i dag, mandag.

For IA er løsningen, at man lægger INI og Illuut sammen, så man kan spare på administrationsomkostningerne.

- Med det nye boligselskab vil der være stærke samlede kræfter, der arbejder for det fælles mål: Bedre boliger til Grønland, begrunder han sit forslag.

Større reform

Men Naalakkersuisut mener, at man skal afvente en større reform af hele boligområdet. Den kan nemlig betyde, at alle de offentlige boliger skal blive kommunale.

En arbejdsgruppe er ved at se på både lejeloven og de offentlige boliger.

- Arbejdsgruppen skal blandt andet komme med forslag og anbefalinger om det kommende ejerskab af INI A/S, ligesom arbejdsgruppen skal komme med anbefalinger om hvorvidt Illuut A/S’ boliger skal overdrages til kommunen, hedder det i et svarnotat fra naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Simon Simonsen (S).

INI måske ude af billedet

INI ejer ikke egne boliger, men administrerer boliger for Selvstyret og kommunerne. Illuut derimod har egne boliger.

Hvis det ender med, at kommunerne overtager alle de offentlige boliger, så får de også afgørende indflydelse på, hvem der skal administrere dem

- Det vil derfor ikke nødvendigvis være INI A/S, der administrerer de kommunale boliger fremover, hedder