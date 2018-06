Naalakkersuisut ønsker forøget kvote på sildepiskere i Østgrønland

Walter Turnowsky Mandag, 04. juni 2018 - 10:17

Fangerne i Østgrønland skal have mulighed for at fange flere sildepikere (vågehvaler). Det mener Naalakkersuisut, der derfor vil søge den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) om en forhøjelse af kvoten. Det fremgår af et svar på et § 37 spørgsmål fra Emanuel Nûko (PN).

- Hvad angår vågehvaler i Østgrønland, så har Naalakkersulsut besluttet at ansøge om kvoteforhøjelse hos Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) i perioden 2019- 2025, skriver naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Erik Jensen (S) i sit svar.

Når det gælder de store hvaler, så er det IWC, der fastlægger kvoterne, som Naalakkersuisut derfor ikke kan fastsætte på egen hånd.

- Arbejdet sker via Udenrigsministeriet og skal behandles under IWC kommissionsmødet i september 2018, skriver Erik Jensen (S) videre.