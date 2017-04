Naalakkersuisut inviterer Greenpeace på kaffe

Sidste uge krævede Greenpeace, at Danmark skal have medbestemmelse over udvindingen af olie i grønlandske farvande.

Det skete på baggrund af, af Danmark og Grønland har indgået en aftale om at Danmark hjælper med oprydningen i tilfælde af olieforurening ved Grønlands kyster.

Men det er Grønland, der har det fulde ansvar for miljøberedskabet, skriver naalakkesuisoq for miljø og natur, Suka K.Frederiksen (S) og naalakkersuisoq for råstoffer, Múte B. Egede (IA) i en fælles pressemeddelelse.

- Og det har vi fortsat, både uden for og inden for Grønlands 3-sømileterritorium. Den ændrer den nævnte aftale mellem Forsvarsministeren og Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug ikke på, lyder meldingen fra de to ministre.

Lejlighed til at forklare

Overfor KNR udtalte havansvarlig i Greenpeace Danmark, Magnus Eckeskog:

- Selvfølgelig har Grønland ret til deres egne råstoffer. Men i den her aftale anerkender man jo også, at man ikke har kapacitet nok til oprydning af olieudspil eller kemikalier.

Men det er virksomhederne, der skal betale for en mulig oprydning, ligesom de skal stille en økonomisk garanti, inden de får lov til at starte efterforskningen, lyder meldingen fra Naalakkersuisut.

- Vi er glade for, at Greenpeaces udmelding giver os lejlighed til at forklare, hvordan vi håndterer det – og især hvordan vi sørger for miljøberedskab ved efterforskning og eventuel senere udvinding af olie, skriver Suka K. Frederiksen (S) og Múte B. Egede (IA).