Naalakkersuisut holdt borgermøde i Sisimiut

Naalakkersuisut holdt borgermøde på kulturhuset Taseralik i Sisimiut søndag. Borgermødet tiltrak mange borgere fra byen.



Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen indledte borgermødet med at hilse fra Suka K. Frederiksen, Múte Bourup Egede, Hans Enoksen og Aqqaluaq B. Egede, der ikke var stede ved borgermødet.

225 punkter som Naalakkersuisut har arbejdet med i deres periode blev fremlagt.

Blandt emnerne ved borgermødet var Kangerlussuaq Lufthavn og havn, udflytning af uddannelser, for eksempel udflytningen af Jern-og Metalskolen fra Nuuk til Sisimiut.

- Hvordan skal de nye lufthavne finansieres? Hvis ikke turisterne vil betale afgifter? Det spurgte den tidligere borgmester i Sisimiut og Qeqqata Kommunia, Hermann Berthelsen.

Kim Kielsen og Erik Jensen forklarede, at analysearbejde for finansieringen ventes at være klar til næste måned.

2. viceborgmester i Qeqqata Kommunia Juliane Enoksen stillede spørgsmål om, hvorfor udliciteringen allerede nu er i gang, hvor der bliver efterlyst egnede entreprenører til at bygge lufthavne. Hun undrede sig over, hvorfor det er tilfældet, når analyserne ikke er klare, og hun spurgte således over, hvor meget det vil koste at bygge lufthavne.

Erik Jensen, der også selv har set annoncen, forklarer at Kalaallit Airports arbejder ud fra de rammer som er besluttet, selvom der stadig er analyser i gang.

Jo flere medlemmer af Naalakkersuisut fremlægger deres nuværende arbejde, kommer de ind på deres planer for fremtiden.

Naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, forskning og kirke Doris J. Jensen (S) kom ind på uddannelsesreformen af folkeskolen, som skal træde i kraft i 2020.

- Det er Naalakkersuisuts hensigt, at elever som kun har grønlandsk sprog, skal have adgang til videreuddannelser, oplyste hun. Hun meddelte således, at hver kommune skal have en campus og at det vil betyde flere kolligiebyggerier.

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, familie, ligestilling og justitsvæsen Sara Olsvig (IA) kom kort ind på socialområdet, hvor den nye styrelse de sidste 11/2 år har ydet stor hjælp til kommuner.

De deltagende medlemmer af Naalakkersuisut kom kort ind på Qeqqata Kommunia relaterede sager, hvor Agathe Fontain, der er naalakkersuisoq for sundhed, forklarede, at hun håber på at finansudvalget vil støtte ønsket om at bygge et nyt afsnit af sygehuset i Sisimiut.

Sara Olsvig ser frem til indvielse af Pissassarfik og Tilioq i morgen mandag.

Naalakkersuisoq for bolig og infrastruktur Erik Jensen (S) kom ind på vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, hvor han fremhævede, at Naalakkersuisut vil fremkomme med rapport om effekter som arbejdsgruppe afdækker ind til april.



Kim Kielsen pointerer at Naalakkersuisut arbejder for hele landets interesser, og at der skal tages hensyn til det i spørgsmålet om vejen. Og at Erik Jensen derfor også har igangsat forbedringer af havne og kajanlæg i Kangerlussuaq, Qaanaaq og Uummannaq istedet for et nyt mediehus for KNR.

En samlet Naalakkersuisut besvarede spørgsmål ud fra samlet koalitionsaftale og rokkede ikke i spørgsmål der stilles i forhold til partifarven.

Nu, hvor vi er inde i valgåret, vil en borger høre hvorvidt andre partier støtter vejprojektet. Her svarer Sara Olsvig at hun ikke vil svare som partiformand. Men, at der en del af koalitionsaftalen og at de selvfølge er med på den.

Barse Svendsen var tilfreds med borgermødet, fordi Naalakkersuisut som en samlet og enighed fortalte om deres arbejde. Og han var glad for at de stod sammen og ikke ud fra partifarve.

Kim Kielsen opfordrer samtidig til en større dialog i forhold til at tale om problemer end at vælge den nemme udvej, i form af selvmordsforsøg, der kræver enorme ressourcer. Ressourcer der kan bruges til udviklingen af et land vej mod selvstændighed.