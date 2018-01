Naalakkersuisut gør klar til retssager om fiskerilov

Naalakkersuisut har allerede på forhånd forberedt sig på mulige retssager, som kan komme i kølevandet på den nye fiskerilov, hvis den bliver vedtaget. Det fremgår af et svar på et § 37 spørgsmål fra Nivi Olsen (D).

Nivi Olsen (D) har spurgt ind til, hvorfor Naalakkersuisut hemmeligholder en rapport fra Kammeradvokaten, som belyser de mulige økonomiske konsekvenser af fiskeriloven.

Skal klæde på til en eventuel retssag

I sit svar skriver Karl-Kristian Kruse (S), at rapporten er et internt papir for Naalakkersuisut.

- Juridiske responsummer anvendes til at klæde Naalakkersuisut på i tilfældet af en eventuel retssag, og er dermed ikke et offentligt anliggende, skriver Karl-Kristian Kruse (S).

Flere parter har søgt om aktindsigt i dette responsum, der vurderer de juridiske og erstatningsmæssige konsekvenser af lovforslaget.

- Kammeradvokatens responsum er ligeledes undtaget fra retten til aktindsigt, i henhold til Offentlighedslovens § 10, nr. 4, vedrørende myndigheders brevveksling med sagkyndige til brug for en retssag eller ved vurderingen af, om en retssag bør føres, skriver Karl-Kristian Kruse (S).

Blev bestilt sidste vinter

Departementet for Fiskeri og Fangst har tidligere oplyst til Sermitsiaq.AG, at man anmodede Kammerdavokaten om dette responsum i februar eller marts sidste år. Således ville man altså allerede i forberedelserne til lovforslaget undersøge risikoen for erstatningssager.

Karl-Kristian Kruse (S) gentager i sit svar, at fiskerudvalget får et referat af dele af responsummet. Han ønsker ikke ar oplyse om et enigt Naalakkersuisut står bag hemmeligstempling af responsummet.