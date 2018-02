Naalakkersuisut vil fremme socialøkonomiske virksomheder

- Alt for mange borgere i vores land er ramt af hjemløshed og andre former for udsathed. Heraf er mange også uden beskæftigelse og vi skal være bedre til at finde løsninger, som er tilpasset udsatte voksne, siger Sara Olsvig i en pressemeddelelse.

Hun vil derfor afholde et fyraftensmøde i Katuaq.

Mødet har til formål at præsentere hvad socialøkonomisk virksomheder er og diskutere, hvordan etableringen af socialøkonomiske virksomheder kan fremmes i Grønland.

Anderledes typer arbejdspladser

- Socialøkonomiske virksomheder er karakteriseret ved at have en særlig styrke inden for nye og anderledes typer arbejdspladser; arbejdspladser som kan rumme socialt udsatte borgere. Socialøkonomiske virksomheder vil således kunne gøre en stor indsats for socialt udsatte borgere, forklarer Sara Olsvig.

Hun fremhæver, at det kan være borgere med fysiske eller psykiske handicap, hjemløse, misbrugere eller borgere med andre komplekse sociale forhold, der normalt vil have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

To oplægsholdere

På fyraftensmødet vil advokat Knud Foldschack og advokat Line Barfoed, som har en særlig viden om området, komme med et oplæg om socialøkonomiske virksomheder: Hvorfor er der behov for socialøkonomiske virksomheder, hvordan kan de etableres og hvad er erfaringerne fra udlandet.

Fyraftensmødet finder sted den 6. februar 2018 kl. 16.30-18.15 i Venskabssalen i Katuaq.