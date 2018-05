Naalakkersuisut blev formelt indsat i dag

redaktionen Tirsdag, 15. maj 2018 - 14:08

Fredag blev de nye medlemmer af Naalakkersuisut præsenteret ved pressemøde.

I dag, tirsdag, blev så de nye Naalakkersuisut, med Kim Kielsen (S) i spidsen, formelt indsat.

Det skete ved Inatsisartuts konstituerende møde.

Kim Kielsen kommer til at have Departementet for Natur og Miljø som sit ressortområde.

Her er de øvrige medlemmer af Naalakkersuisut:

Simon Simonsen , Siumut, Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Pele Broberg , Partii Naleraq, Naalakkersuisoq for Finanser

Aqqalu Jerimiassen , Atassut, Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi

Vittus Qujaukitsoq , Nunatta Qitornai, Aatsitassanut, Naalakkersuisoq for Råstoffer, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Vivian Motzfeldt , Siumut, Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender

Erik Jensen , Siumut, Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Doris Jakobsen Jensen , Siumut, Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning

, Siumut, Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning Anthon Frederiksen, Partii Naleraq, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Justitsområdet

