Naalakkersuisut vil forlænge forældreorloven gradvist

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 17. oktober 2018 - 13:57

I et svarnotat fra Doris J. Jensen, Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, oplyses det, at Naalakkersuisut ”vil arbejde for, at udvidelsen af forældreorloven indføres gradvist”.

Barselsfond er første skridt

Randi Vestergaard Evaldsen fra Demokraterne har ønsket en forlængelse på fire uger af den nuværende forældreorlovs-periode, men Doris J. Jensen mener, at etableringen af en barselsfond er første skridt, som skal tages.

- Næste skridt vil være at se på selve indretningen af barselsordningen, f.eks. mere fleksibilitet ved mulighed for deltidsbarsel, mulighed for at afbryde barsel og genoptage barsel, nævner Doris J. Jensen blandt andet.

Finansieringen skal analyseres

Hun henviser desuden til, at finansieringsmodellen kræver en nærmere analyse og mener, at spørgsmålet må bringes op i forbindelse med de samlede prioriteringer i forbindelse med de pågående finanslovsforhandlinger.