Naalakkersuisut forhøjer rejekvoten

Naalakkersuisut besluttede torsdag, at den samlede rejekvote ved Vestgrønland i år skal være på 101.250 tons.

Kvoten er således 11.250 tons højere i forhold til sidste år, hvor kvoten var på 90.000 tons. Den biologiske rådgivning for rejer ved Vestgrønland for 2018 er på 105.000 tons.

Det oplyser selvstyret i en pressemeddelelse.

En mængde på 2.600 tons af den fastsatte kvote for 2018 er reserveret EU i henhold til fiskeriaftalen med EU, mens 1.252 tons rejer reserveres til Canada af hensyn til Grønlands forpligtelse om at forvalte det vestgrønlandske rejefiskeri under hensyntagen til, at det er en delt bestand med Canada.

Rejekvoten for Østgrønland fastsættes til 4.300 tons, oplyses det.

Fremgang af bestanden

- Den biologiske rådgivning for rejer i Vestgrønland 2018 viser fremgang i rejebestandens udvikling. Rådgivningen har i både 2016 og 2017 været på 90.000 tons. For 2018 lyder den imidlertid på 101.250 tons, lyder det i en pressemeddelelse.

Af hensyn til ønsket hos et samlet erhverv om stabilitet i kvoteudviklingen, som er udtrykt i forvaltningsplanen for rejefiskeriet ved Vestgrønland, anbefales det dog ikke at øge den samlede kvote i forhold til sidste år med mere end maksimalt 12,5 procent. En stigning i kvoten til 101.250 tons er netop udtryk for dette, meddeles det fra selvstyret.