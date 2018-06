Naalakkersuisut fedtspiller fortsat om Kangerlussuaq og Narsarsuaq

Walter Turnowsky Tirsdag, 19. juni 2018 - 14:11

Der er fortsat intet klar svar fra Naalakkersuisut om, hvad der skal ske med lufthavnsbygderne Kangerlussuaq og Narsarsuaq, hvis lufthavnspakken blive vedtaget. Det fremgår af et svar naalakkersuisoq for infrastruktur, Simon Simonsen (S) på et §37-spørgsmål fra Tillie Martinussen (Sam).

- De respektive kommuner har nedsat arbejdsgrupper, der ser på bygdernes fortsatte udviklingspotentialer i lyset af en ny lufthavnsstruktur, hedder det i svaret fra Simon Simonsen (S).

Tillie Martinussen (Sam) spørger også, om der er regnet på, hvad lufthavnspakken vil koste i relation til de to bygder.

- Der henvises til den samfundsøkonomiske analyse trin 2 som belyser både samfundsøkonomien og landskasseøkonomien i den foreslåede lufthavnsstruktur. Derudover henvises til lovforslaget i øvrigt, lyder svaret.

Kun regnet på to modeller

Dette svar gemmer dog på et par oplysninger, der måske ikke ses ved første øjekast.

For det første opererer den samfundsøkonomiske analyse kun med to modeller for Kangerlussuaq og Narsarasuaq. En hvor begge lufthavne ændres til at være heliporte og en, hvor man bevarer en 1.500 meter bane i Kangerlussuaq.

Det ligger således i svaret, at Naalakkersuisut accepterer forudsætningen om, at Nararsuaq bliver en heliport, samt at Kangerlussuaq nedgraderes til enten en kortere bane eller til en heliport.

Qeqqata Kommunia har tilkendegivet, at kommunen er parat til at overtage Kangerlussuaq og drive den videre med den fulde banelængde. Siumuts gruppe i Inatsisartut har sagt, at den støtter dette ønske.

I den samfundsøkonomiske analyse er der imidlertid ikke blevet regnet på, hvad den model vil betyde.