Naalakkersuisut: - Arktisk samarbejde er yderst vigtigt

Den årlige konference Arctic Frontiers afholdt i Tromsø i dagene 21. til 23. januar. Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalget i Inatsisartut fandt det ærgerligt, at Naalakkersuisut ikke var repræsenteret på Arctic Frontiers.

- Grønland er en central del af Arktis, og vi skal ikke være tilskuere til udviklingen i Arktis, men være med til at sætte dagsordenen. Uden grønlandsk deltagelse på regeringsniveau bidrager vi – uden at ville det – til en beklagelig tendens til, at arktiske fora domineres af lande uden for Arktis, lød det blandt andet fra delegationen.

Naalakkersuisoq var inviteret

Naalakkersuisut oplyser, at Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen var inviteret som taler, men måtte desværre aflyse grundet Naalakkersuisuts Politiske Koordinationsgruppemøde afholdt i Ilulissat 24.-25. januar.

- Naalakkersuisut har de sidste år altid deltaget med repræsentanter på embedsmandsniveau. I år var Naalakkersuisut ligeledes repræsenteret på embedsmandsniveau ved den ansvarlige for arktisk samarbejde i Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug, lyder det fra Naalakkersuisut.

Suka ærgrer sig

- Det er ærgerligt at jeg ikke kunne deltage ved årets Arctic Frontiers konference i Tromsø. Jeg prioriterer det arktiske samarbejde meget højt og alene to uger efter jeg overtog udenrigsområdet tog jeg til Fairbanks, Alaska, for at deltage ved Arktisk Råds ministermøde, siger Suka K. Frederiksen.

Og hun fortsætter:

- På udenrigsområdet har jeg to sagsbehandlere, ud af fire, som arbejder indgående med Arktisk Råd samarbejdet. Derudover deltager utallige departementer i såkaldte arbejdsgrupper i Arktis Råd. Det er i høj grad dér, sammen med det politiske niveau, at dagsordenen for det arktiske samarbejde sættes.

Afgørende og vigtigt indsatsområde

Internationalt samarbejde i Arktis er et afgørende og vigtigt indsatsområde for Naalakkersuisut, og Arktisk Råd det vigtigste forum for regionalt samarbejde, understreger Naalakkersuisut, og fremhæver at de derfor yder en stor indsats på dette område, også ved arktiske konferencer.