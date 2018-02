Naalakkersuisoq vil styrke båndene til USA og Canada

I dagene 29. januar – 4. februar var Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Suka K. Frederiksen (S) i henholdsvis Washington, D.C. og Ottawa, Canada for at mødes med regeringsrepræsentanter såvel som civilsamfund for. at drøfte mulighederne for øget samarbejde mellem Grønland og resten af Nordamerika.

På et møde med tænketanken The Woodrow Wilson Centerets gav Suka K. Frederiksen på vegne af Naalakkersuisut sin støtte til et videre samarbejde om at højne Grønlands profil i USA.

- Der er et stort uudnyttet potentiale for samarbejde med USA, der, hvis udmøntet rigtigt, kan have stor gavn for begge lande, skriver Suka K. Frederiksen i en pressemeddelelse.

Pituffik

Videre mødtes Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen (S) med State Department, hvor hun blandt andet fremførte et stærkt ønske om fremdrift i forhandlingerne omkring Pituffik, samt at den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland bør komme det grønlandske samfund til gavn.

Konference i Ottawa

I derefter dagene 1. – 3. februar deltog naalakkersuisoq i den canadiske Northern Lights konference i Ottawa, som har til formål at profilere de canadiske arktiske regioner Nunavut, Nunavik og Labrador /Nunatsiavut og deres virksomheder, industri, historie og kultur. Grønland var, som det eneste ikke-canadiske territorie, inviteret til at præsentere samarbejdspotentialer set med Grønlands øjne.

Naalakkersuisoq benyttede taletiden til at informere om Naalakkersuisuts prioriteter og en række projekter under udvikling, herunder infrastrukturinvesteringerne, lufthavnsudbygningerne, turismesektoren, mineralsektoren samt vandkraftsprojekter. Hertil gjorde Suka K. Frederiksen opmærksom på at Grønland er åben for forretning med - og investeringer fra - vores nordamerikanske naboer.