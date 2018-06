Naalakkersuisoq på handicap-visit

Redaktionen Fredag, 29. juni 2018 - 08:49

- I Naalakkersuisut arbejder vi på at forbedre forholdene for personer med handicap. Det gør vi dels ved kommende lovgivningstiltag men også ved løbende at forbedre de fysiske rammer på vore døgninstitutioner for personer med handicap. Formålet med besøget har derfor været at indhente viden til Naalakkersuisuts arbejde. Specielt har jeg fundet det vigtigt at se og høre om de nyeste pædagogiske principper, aktivitetsinddragende tilbud og boligforhold, forklarer Anthon Frederiksen om besøget i en pressemeddelelse fra Selvstyret.

For to år siden kom den første grønlandske beboer til Sødisbakke, og i dag har Sødisbakke seks beboere fra Grønland.

Udvekslingsaftale

Samarbejdet med Sødisbakke omfatter også en udvekslingsaftale, hvor Sødisbakke i første omgang skal have medarbejdere fra Grønland på udveksling (praktisk pædagogisk uddannelse).



- En af vores helt store udfordringer er, at sikre uddannet personale på vores døgninstitutioner for personer med handicap samt den nødvendige løbende kompetenceudvikling. Derfor er jeg meget glad for, at vi med denne aftale har fået mulighed for, at sende personale hertil for at få større praktisk viden og erfaring, udtaler Anthon Frederiksen og fortsætter:

- Jeg ser også, at de tætte relationer om kompetenceudvikling vil kunne bidraget til, at personalet på Sødisbakke får en bedre forståelse for de kulturforskelle som vore borgere oplever når de kommer til Sødisbakke, hvor personalet mangler bedre information.