Naalakersuisut: Nye posttakster på vej

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 25. juni 2018 - 09:22

Lovændringen er sendt i høring og kan synes ganske ubetydelig, idet man kun ønsker et nyt og kortfattet punkt tilføjet i postloven:

”Naalakkersuisut kan fastsætte regler om takster og takstprincipper for Post Grenlands postale ydelser”.

Bedre økonomi

Formålet med denne tilføjelse i postloven er helt klar, da det ”skal bidrage til at sikre Post Greenlands økonomiske evner til at varetage sin befordringsforpligtelse i hele landet”, fremgår det af lovbemærkningen.

Dermed tyder alt på, at private borgere og erhvervslivet skal betale mere for postale ydelser, så underskud bliver vendt til overskud i postforretningen.

- Formålet med ændringen er at muliggøre indførslen af nye takseringsprincipper. Det skal give fleksibilitet og mulighed for markedstilpasning af takster og takstprincipper, skriver departementet i lovbemærkningen.

Eneret

Post Greenland har eneret på befordring af breve, mens der er konkurrence på pakkeområdet.

I dag har det selvstyreejede postselskab underskud på brev-delen, mens indtægterne på pakkeområdet er faldende.

De økonomiske konsekvenser for erhvervslivet gøres ikke op, men man oplyser, at ”forslaget forventes at give mulighed for fleksible takseringsformer, hvilket kan betyde, at erhvervslivets forbrug af forskellige postale ydelser takseres anderledes end i dag”.

Det fremgår af lovændringen, at den skal træde i kraft fra nytåret 2019.