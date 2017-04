Mystisk sprække opdaget i stor grønlandsk gletsjer

Den amerikanske rumfartsadministration NASA offentliggjorde for et par dage siden et luftfoto af en ny mystisk sprække i Petermann Gletsjeren, der ligger i det nordvestlige Grønland.

Mega stykke brækket af gletsjer

Det skriver Washington Post, hvor billedet af sprækken også kan ses.

Fik tip fra hollandsk professor

NASAs udsendte fly fløj i flere dage i sidste uge over den nordvestlige del af Grønland for at finde sprækken, efter at de havde fået et tip fra en hollandsk professor, der havde fundet sprækken efter at have undersøgt nogle satellitbilleder.

To sprækker tæt på hinanden

Den mystiske sprække vækker stor undren ved NASA, da den er formet i nærheden af centrum for gletsjeren. Det er et meget usædvaneligt sted for en sprække på en gletsjer og har derfor fået panderynkerne frem.

Derudover er sprækken meget tæt på en anden og meget større sprække, som langsomt det sidste lange stykke tid er blevet større og større. NASA udtaler, at hvis de to sprækker en dag skulle mødes, så kunne et meget stort stykke af gletsjeren være på vej til at løsrive sig.

Is løsrev sig sidst i 2012

Det er ikke mere end nogle år siden, at et stort stykke is løsrev sig fra Petermann Gletsjeren. Det skete sidst i 2012, hvor et stykke på 120 kvadratkilometer løsrev sig.

Det er svarende til mere end det dobbelte areal af Manhatten-øen.

Petermann Gletsjeren er en af de største gletsjere i Grønland.