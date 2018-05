Myndighed: Syge dyr er dyrlægens bord

Redaktionen Fredag, 18. maj 2018 - 13:43

VFMG vil venligst påminde offentligheden om, at VFMG er en myndighed under Grønlands Selvstyre med hovedansvar for bl.a. landets fødevaresikkerhed, veterinært beredskab og dyrevelfærd, skriver myndigheden i en pressemeddelelse og indskærper:

- I henhold til gældende lovgivning er VFMG ikke forpligtet til at udføre behandling af syge dyr eller anden undersøgelse af dyr for privatpersoner eller virksomheder. VFMG henviser derfor borgere til at tage kontakt til en privat praktiserende dyrlæge i Grønland, i tilfældet af sygdom hos deres kæledyr. VFMG gør opmærksom på, at der kun er privat praktiserende dyrlæger i Nuuk, Qaqortoq og Ilulissat.

Assistance koster

- VFMG tilbyder rådgivning til ejere af dyr der anvendes i erhvervsøjemed, dvs. slædehunde, fårehunde og landbrugsdyr. Derudover tilbyder VFMG, i begrænset omfang, klinisk og medicinsk assistance til ejere af landbrugsdyr mod betaling, fremgår det af pressemeddelelsen.