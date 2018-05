Myndighed understreger: En del af rævebestanden er inficeret med rabies

Kathrine Kruse Søndag, 06. maj 2018 - 09:05

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland modtog den 9. april 2018 en henvendelse fra Qeqqata Kommunia, at en borger havde set en mistænkelig ræv i Sarfannguit. Ræven blev bidt ihjel af en slædehund, og ræven er siden blevet testet positiv for rabies.

Det meddeler Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland i en pressemeddelse.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden oplyser, at slædehundene i Sarfannguit alle er vaccineret mod rabies, og de er således ikke i risiko for at blive smittet, og at hunde der vaccineres mod rabies er fuldt beskyttet 21 dage efter de er blevet vaccineret, og denne beskyttelse er gældende op i til 3 år efter vaccineringen.

Opfordring borgerne til at underrette

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland understreger derfor, at en del af rævebestanden i Grønland er inficeret med rabies, og derfor udgør de en smitterisiko for denne farlige sygdom, der også kan smitte til mennesker.

- Derfor er det også af stor betydning, at der er et godt samarbejde mellem myndighederne og borgerne om, at gennemføre vaccinationsprogrammet for hundene og kattene i Grønland, skriver myndigheden.

Slutteligt anbefaler myndigheden, at man holder afstand til mistænkelige ræve og underrette myndighederne, hvis man ser en syg ræv færdes i beboelsesområde eller nær hunde.