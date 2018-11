Múte B. Egede stiller op som IA-formand

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 21. november 2018 - 09:00

Sara Olsvigs afløser som formand for Grønlands næststørste parti bliver med stor sandsynlighed Múte B. Egede, der i aftes informerede partiets lokalafdelinger om sin beslutning.

Store ambitioner

Múte B. Egede oplyser til Sermitsiaq.AG, at han ikke blot er parat til at indtage formandsstolen, men også hvervet som landets øverste politiske leder, hvis partiet formår at samle det fornødne flertal i Inatsisartut.

Den unge formandskandidat, der indtil videre er eneste bejler til formandsposten, erklærer, at han vil være garanten for ”en åben, moderne og inddragende ledelsesstil”.

Han bebuder imidlertid også en forandring, hvor ”den nuværende politiske beslutningsproces og ledelsesform skal ændres til en positiv og borgernær stil”.

Politik i øjenhøjde

- Vores mangfoldighed er vores styrke og fundament. Vi skal derfor i højere grad formå at skabe vækst til fremtidens velfærd. Alle skal føle sig værdsat og mærke, at de bidrager til landet. Samtidig skal vi sikre et Grønland med bedre muligheder, hvor flere ønsker at blive og bidrage til en lysere fælles fremtid. Hele landet, alle dele af samfundet, skal opleve udvikling, og det starter med politik i øjenhøjde, fastslår IA-politikeren, der i 2013 trådte ind i partiets hovedbestyrelse i sin egenskab af formand for IA’s ungdomsafdeling.

Kometkarriere

Múte B. Egede har på blot fem år haft en politisk karriere, der har bragt ham ind i magtens cirkler. Han opnåede at blive 1. suppleant under valget i efteråret 2014 og allerede i starten af 2015 blev der et sæde ledigt i Inatsisartut, da Mimi Karlsen måtte tage sygeorlov. Da Aaja Chemnitz Larsen blev valgt ind i Folketinget og Juliane Henningsen besluttede at stoppe i landspolitik var sædet sikret i landstinget samme år.

Den politiske tæft sikrede ham i 2016 en plads i Naalakkersuisut som Naalakkersuisoq for Råstoffer, da IA gik i koalition med Siumut og Partii Naleraq. En plads han forvaltede frem til valget i april i år.

Evne og viljen

- Jeg er klar til at lede partiet i den retning, vi har brug for. Jeg har både evnerne og viljen til at skabe resultater og give alle i samfundet håb for en bedre hverdag. Jeg er klar, Inuit Ataqatigiit er klar, til at stå i spidsen for en lysere fremtid for vores land, siger Múte B. Egede, der sammen med sin mangeårige samlever og kæreste har en datter på to år.

Er du ikke for ung til at påtage dig et formandshverv?

- Da jeg gik ind i politik var min tankegang, at nye tider kræver yngre kræfters mod og handlekraft. Den sætning er lige så gældende i dag som dengang. Jeg er klar til at lede partiet og samfundet, fastslår formandskandidaten, der har opbakning fra Aqqaluaq B. Egede, der forleden opfordrede Múte B. Egede til at stille op.